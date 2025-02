Nach erfolgreichen Rauschgiftermittlungen und Inhaftierungen im Jahr 2024 – Weitere Festnahme eines Mannes – Untersuchungshaft angeordnet

WÜRZBURG. MAIN-TAUBER-KREIS – Hartnäckige Rauschgiftermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg und der Staatsanwaltschaft Würzburg führten im September letzten Jahres zur Inhaftierung von acht Männern. Nun wurde ein 42-Jähriger aus dem Main-Tauber-Kreis festgenommen, der mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt.

Mehrere Festnahmen nach Gründung einer Ermittlungskommission

Wie bereits berichtet, führte die Kriminalpolizei Würzburg von Februar bis September letzten Jahres in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg umfangreiche Rauschgiftermittlungen durch und gründete hierfür eigens eine Ermittlungskommission.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen, die wegen bandenmäßigem Betäubungsmittelhandel geführt wurden, vollzogen die Ermittler insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüsse, die von der Staatsanwaltschaft erwirkt wurden. Diese fanden in den Landkreisen Main-Spessart und Würzburg sowie im Stadtgebiet Würzburg statt. Dabei konnten größere Mengen an Rauschmitteln und mutmaßliches Drogengeld sichergestellt werden. Acht Männer im Alter von 23 bis 30 Jahren, gegen die Haftbefehle erlassen wurden, gingen damals in Haft.

Ermittlungen gegen Mann aus Baden-Württemberg – Verhaftung am Montag

Im Rahmen der weitergeführten Ermittlungen ergaben sich Anfang Februar Hinweise auf den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln durch einen 42-jährigen Mann aus dem Main-Tauber-Kreis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen und gleichzeitig eine Durchsuchung seiner Wohnung beantragt.

Am Montag vollzogen Ermittler den richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss an der Wohnanschrift des 42-Jährigen und verhafteten diesen dabei. Im Zuge der Durchsuchung wurde Amphetamin in einem niedrigen Grammbereich sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl, und seitdem sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.