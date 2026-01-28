Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten – Polizei nimmt vier Tatverdächtige in Volkach fest
VOLKACH / LKR. KITZINGEN – Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Straße „Im Seelein“ in der Nacht zum Freitag ist der Polizei ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Vier junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren konnten im Rahmen einer großangelegten Suche festgenommen werden, nachdem ein aufmerksamer Zeuge gegen 02:30 Uhr die Explosion gemeldet hatte. Die Wucht der Detonation war so gewaltig, dass die Frontseite des Automaten rund acht Meter weit weggeschleudert und das Gerät vollständig zerstört wurde.
Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs stießen die Beamten nicht nur auf eine größere Menge Zigaretten, sondern auch auf Trümmerteile des gesprengten Automaten, was den Tatverdacht gegen die Insassen erhärtete. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei 19-Jährige mit syrischer, ukrainischer und mazedonischer Staatsangehörigkeit sowie einen 17-jährigen Russen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die vier Tatverdächtigen am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion Untersuchungshaftbefehl erließ.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und wertet derzeit die am Tatort gesicherten Spuren aus. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Prüfung möglicher Zusammenhänge zu ähnlichen Automatensprengungen, die sich in jüngster Zeit in den Regionen Mainfranken und Main-Rhön ereignet haben. Die Beschuldigten wurden unmittelbar nach der Vorführung in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert, während die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe und zum verwendeten Sprengmittel andauern.
