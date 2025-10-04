Auto IU

Nach Fahrradsturz – Eine Verletzte – Verursacher flüchtig

Symbolfoto: prostooleh auf Freepik
BAD KISSINGENDie Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg entlang der B286 am Mittwochnachmittag, bei dem eine 68-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein junger Mann, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Radweg von Bad Kissingen in Richtung Arnshausen. Die 68-jährige Radfahrerin setzte zum Überholen eines vor ihr fahrenden, unbekannten Radfahrers an und machte sich durch Klingeln und Rufen bemerkbar. Der Vorausfahrende zog jedoch plötzlich nach links. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Frau stark abbremsen und stürzte in der Folge zu Boden. Sie erlitt leichtere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der verursachende Radfahrer hielt zunächst an, setzte seine Fahrt in Richtung Arnshausen dann aber fort.

Beschreibung des flüchtigen Radfahrers

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

  • Alter: Etwa 18 Jahre alt
  • Statur: Schlank
  • Haare: Kurz
  • Kleidung: Dunkel gekleidet, mit Base-Cap und einer schwarzen Brille

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

