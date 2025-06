Nach Familienstreitigkeit in Würzburg – Täter in Haft

WÜRZBURG / ZELLERAU – Nach einer Streitigkeit am Freitagabend wurde der Tatverdächtige am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl.

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurden mehrere Streifen der Polizeiinspektion WÜRZBURG-STADT in die Brunostraße gerufen. Dort soll ein 55-jähriger kubanischer Staatsbürger den 40-jährigen Lebensgefährten seiner Tochter mit einem Messer bedroht haben. Als die Polizei eintraf, war der mutmaßliche Täter bereits geflüchtet. In einer Straßenbahn konnte er jedoch aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmesser wurde später in einem Socken versteckt aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Amtsgericht vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.