Nach Feierabend in den Garten: Öffentliche Führung und Kinderworkshop zum Saisonstart
VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Mit den steigenden Temperaturen lädt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) am 7. Mai 2026 zu spannenden Angeboten rund um Gartenarbeit und Naturerlebnisse ein.
Für Gartenbegeisterte und junge Entdecker stehen an diesem Tag zwei unterschiedliche Veranstaltungen auf dem Programm:
Führung „Start in die Gartensaison“
Um 18 Uhr geben die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie praktische Tipps für den sommerlichen Ernteerfolg und eine prachtvolle Blüte. Angesichts der aktuellen Witterung wird erläutert, welche Vorbereitungen jetzt sinnvoll sind und wann wärmeliebende Pflanzen tatsächlich ins Freie dürfen.
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Treffpunkt: Parkplatz am Haupteingang der LWG, An der Steige 15, Veitshöchheim
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Dauer & Kosten: ca. 1,5 Stunden, 5 € pro Person (Barzahlung vor Ort)
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Anmeldung: Verbindlich bis zum 06.05.2026 (12 Uhr) erforderlich unter
Kinderworkshop „Streuobstwiesen-Forscher“
Bereits um 15 Uhr startet ein Mitmach-Angebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Thüngersheim. Mit selbstgebauten Fernrohren erkunden die Teilnehmer die Tier- und Pflanzenwelt der Streuobstwiese und sammeln ihre Funde in Schatztruhen. Zum Abschluss erhalten alle kleinen Forscher eine Urkunde.
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Treffpunkt: Streuobstwiese am Scharlachberg bei Thüngersheim
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Kosten: 12 € pro Kind (Barzahlung vor Ort)
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Hinweis: Festes Schuhwerk sowie Sonnen- und Zeckenschutz werden empfohlen.
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Anmeldung: Bis zum 05.05.2026 möglich unter
Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten der LWG finden Interessierte auf der Website der Landesanstalt unter
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