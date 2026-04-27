Auto IU

Nach Feierabend in den Garten: Öffentliche Führung und Kinderworkshop zum Saisonstart

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Nach Feierabend in den Garten: Öffentliche Führung und Kinderworkshop zum Saisonstart
Foto: Karl-Josef Hildenbrand / LWG Veitshöchheim
Sparkasse

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Mit den steigenden Temperaturen lädt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) am 7. Mai 2026 zu spannenden Angeboten rund um Gartenarbeit und Naturerlebnisse ein.

Für Gartenbegeisterte und junge Entdecker stehen an diesem Tag zwei unterschiedliche Veranstaltungen auf dem Programm:

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Göbel

Führung „Start in die Gartensaison“

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Um 18 Uhr geben die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie praktische Tipps für den sommerlichen Ernteerfolg und eine prachtvolle Blüte. Angesichts der aktuellen Witterung wird erläutert, welche Vorbereitungen jetzt sinnvoll sind und wann wärmeliebende Pflanzen tatsächlich ins Freie dürfen.

  • Treffpunkt: Parkplatz am Haupteingang der LWG, An der Steige 15, Veitshöchheim

  • Dauer & Kosten: ca. 1,5 Stunden, 5 € pro Person (Barzahlung vor Ort)

  • Anmeldung: Verbindlich bis zum 06.05.2026 (12 Uhr) erforderlich unter

    www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen/394081

Kinderworkshop „Streuobstwiesen-Forscher“

Bereits um 15 Uhr startet ein Mitmach-Angebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Thüngersheim. Mit selbstgebauten Fernrohren erkunden die Teilnehmer die Tier- und Pflanzenwelt der Streuobstwiese und sammeln ihre Funde in Schatztruhen. Zum Abschluss erhalten alle kleinen Forscher eine Urkunde.

  • Treffpunkt: Streuobstwiese am Scharlachberg bei Thüngersheim

  • Kosten: 12 € pro Kind (Barzahlung vor Ort)

  • Hinweis: Festes Schuhwerk sowie Sonnen- und Zeckenschutz werden empfohlen.

  • Anmeldung: Bis zum 05.05.2026 möglich unter

    www.lwg.bayern.de/gartenakademie/veranstaltungen/393662

Weitere Informationen zu den Bildungsangeboten der LWG finden Interessierte auf der Website der Landesanstalt unter

www.lwg.bayern.de/fuehrungen

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026

Mehr

Alleinbeteiligter Unfall bei Karlstadt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Alleinbeteiligter Unfall bei Karlstadt: Rettungshubschrauber im Einsatz

27. April 2026
Souveräner Heimsieg – Jungschnüdel erfüllen Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten

Souveräner Heimsieg – Jungschnüdel erfüllen Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten

27. April 2026
Mainfranken: Neues Tap-in/Tap-out-System für den Nahverkehr

Mainfranken: Neues Tap-in/Tap-out-System für den Nahverkehr

27. April 2026
Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: 18-jähriger Fahranfänger ohne Führerschein gestellt

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: 18-jähriger Fahranfänger ohne Führerschein gestellt

27. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)