Nach Feierabend in den Garten: Öffentliche Führung zu Gemüse im Gewächshaus
BAMBERG – Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung stehen im Mittelpunkt der ersten öffentlichen Führung des Jahres im Gemüsebauversuchsbetrieb der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG). Am Montag, den 27. April 2026, erhalten Interessierte ab 17:00 Uhr spannende Einblicke in moderne Anbaumethoden und den professionellen Pflanzenschutz.
Die Fachleute der LWG demonstrieren vor Ort, wie Gemüse, Kräuter und Salate in sogenannten hydroponischen Systemen – also komplett ohne Erde – wachsen können. Diese Methoden gelten als besonders umweltfreundlich und ressourcensparend. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der „Deep-Water-Culture“. Teilnehmer erfahren zudem, wie sich solche Wasserbeete mit einfachen Mitteln für den Eigengebrauch zu Hause umsetzen lassen. Ein weiteres Thema der Führung ist der erfolgreiche Einsatz von Nützlingen im Gewächshaus.
Details zur Teilnahme und Anmeldung
Das Angebot ist speziell auf Einzelpersonen, Berufstätige und kleine Gruppen zugeschnitten. Die Führung dauert etwa eine Stunde und kostet 5 Euro pro Person, die direkt vor Ort an den Gästeführer entrichtet werden. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 25 Personen begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung vorab zwingend erforderlich.
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Termin: Montag, 27. April 2026, 17:00 Uhr
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Treffpunkt: Haupteingang vor dem Bürogebäude, Galgenfuhr 21, 96050 Bamberg
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Anmeldung: www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen/394103
Größere Gruppen werden gebeten, für einen individuellen Termin direkt Kontakt mit der Bayerischen Gartenakademie aufzunehmen (E-Mail: fuehrungen@lwg.bayern.de oder Telefon: 0931 9801-3342).
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