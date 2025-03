Nach Fettbrand eines Kochtopfes – Fassade von Mehrfamilienhaus fängt Feuer

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagabend geriet ein Kochtopf mit heißem Fett in Brand. Die Flammen schlugen dabei auf eine Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Ein Bewohner wurde dabei leicht verletzt.

Dem aktuellen Kenntnisstand nach stellte, gegen 18:35 Uhr, der 32-jährige Bewohner einen heißen Kochtopf mit Fett auf seinen Balkon in der Südbahnhofstraße. Nachdem dieser zu qualmen begann, schüttete der Mann Wasser in den Topf. Hierdurch entstand eine Stichflamme, welche die Fassade des Mehrfamilienhauses in Brand setzte.

Durch die Feuerwehr Aschaffenburg konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Mann trug sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Aschaffenburg übernommen.