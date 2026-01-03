Nach Flucht mit gestohlenen Kennzeichen – 29-Jähriger in Untersuchungshaft
KITZINGEN / BIEBELRIED – Ein 29-jähriger Autofahrer sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, nachdem er sich am Freitagmorgen eine gefährliche Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeistreifen geliefert hatte. Die Flucht, die auf der A3 begann und erst nach einem schweren Unfall in Kitzingen endete, hat ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Folge. Da der Mann während seiner Flucht mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Land nun dringend nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden.
Die dramatischen Szenen begannen auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg, als ein grauer Toyota auf dem Parkplatz Sandgraben kontrolliert werden sollte. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und raste am Kreuz Biebelried auf die B8 in Richtung Kitzingen davon. Bereits bei der Abfahrt kam der Wagen von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. An der Ortseinfahrt von Kitzingen eskalierte die Situation weiter, als der 29-Jährige versuchte, einen Streifenwagen zu überholen und diesen dabei rammte. Die Flucht endete schließlich in der Repperndorfer Straße: In einer Rechtskurve verlor der Moldawier die Kontrolle, prallte gegen eine Laterne und wurde schwer verletzt in seinem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.
Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Wrack befreit hatte, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die ersten Ermittlungen vor Ort offenbarten schnell die möglichen Hintergründe der Flucht: An dem Toyota waren gestohlene Kennzeichen angebracht, und der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Während an den Verkehrseinrichtungen und dem Streifenwagen ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand, wird der Schaden am Toyota auf rund 25.000 Euro geschätzt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der umgehend die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zur lückenlosen Aufklärung des Geschehens bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land Zeugen oder Personen, die am Freitagmorgen durch den grauen Toyota gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.
