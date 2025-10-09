Nach Frontalzusammenstoß bei Aschaffenburg – 71-jähriger Autofahrer verstorben – Drei Personen verletzt
SAILAUFER FORST – Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße von Jakobsthal in Richtung Sailauf ein schwerer Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW, bei dem ein 71-jähriger deutscher Autofahrer ums Leben kam.
Drei weitere Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der 71-Jährige erlag trotz medizinischer Notversorgung und Transport in ein Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.
Der Unfall ereignete sich, als der 71-jährige Fahrer mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Seat kollidierte.
Verletzte und Sachschaden
- Todesopfer: Der 71-jährige Fahrer des unfallverursachenden PKW verstarb im Krankenhaus.
- Verletzte: Die 71-jährige Beifahrerin des Verstorbenen sowie der 23-jährige deutsche Fahrer und dessen Beifahrerin aus dem beteiligten Seat erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.
- Sachschaden: Beide PKW wurden schwer beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Unfalldienstes der Aschaffenburger Polizei, unterstützt von den örtlichen Feuerwehren aus Sailauf, Eichenberg und Laufach. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Kreisstraße gesperrt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!