Nach Gewalttat in Alzenau – 66-jähriger Tatverdächtiger tot in Zelle aufgefunden

ASCHAFFENBURG – Nach der Gewalttat Ende Juni in Alzenau wurde der 66-jährige Tatverdächtige am Mittwoch tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt aufgefunden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung aus der Aschaffenburger Justizvollzugsanstalt ein, dass ein Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Hierbei handelte es sich um den 66-jährigen Tatverdächtigen, der seit Ende Juni nach dem gewaltsamen Tod von zwei Schwestern im Alter von 64 und 69 Jahren in Alzenau in Untersuchungshaft sitzt.

Beamte der Kriminalpolizei und die Behördenleiterin der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg begaben sich umgehend vor Ort und nahmen die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Todes des 66-Jährigen auf. Der Mann war dem Sachstand nach in einer Gemeinschaftszelle untergebracht, war zum Zeitpunkt seines Todes jedoch alleine in der Zelle.

Es ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine medizinische Ursache oder eine Fremdbeteiligung. Die vom Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion des Leichnams wird am heutigen Donnerstag durchgeführt.