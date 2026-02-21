Nach Großbrand einer Scheune: Erste Ergebnisse der umweltfachlichen Untersuchungen liegen vor
HASSFURT – Nach dem Großbrand einer Scheune in Eyrichshof liegen dem Landratsamt Haßberge erste Analyseergebnisse der Gewässerproben vor, die die bisherige Entwarnung des Wasserwirtschaftsamtes stützen. Laut den Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt (LfU) ist derzeit nicht von einem größeren Umweltschaden in der Baunach oder dem angrenzenden Mühlbach auszugehen.
Trotz der positiven Tendenz werden aktuell noch tot aufgefundene Fische auf Schadstoffe untersucht, weshalb eine abschließende Empfehlung zum Verzehr von Fischen aus den betroffenen Gewässern erst nach Vorliegen dieser Resultate erfolgen kann. Parallel dazu wird für die Brandstelle bereits ein Entsorgungskonzept erarbeitet, wobei Reste der abgebrannten Photovoltaikmodule als nicht gefährlicher Abfall eingestuft wurden und über den Bauschutt oder in kleinen Mengen über den Restmüll entsorgt werden können. Das Landratsamt bleibt im engen Austausch mit den Umweltbehörden und wird die Öffentlichkeit bei neuen Erkenntnissen sofort informieren.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!