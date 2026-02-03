Auto IU

Nach Hilfeschreien – Vermisstensuche in der Nacht bei Vokach

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Nach Hilfeschreien – Vermisstensuche in der Nacht bei Vokach
Foto: Freiwillige Feuerwehr Stadt Volkach
VOLKACH – Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein etwa 1,5 Quadratkilometer großes Weinberggebiet zwischen Volkach und Obervolkach nach einer vermissten Person abgesucht. Auslöser für den Großeinsatz waren Hilfeschreie, die Passanten gegen 21:50 Uhr wahrgenommen und über den Notruf gemeldet hatten.

Trotz des intensiven Einsatzes von Wärmebildkameras, einer THW-Drohne und drei Flächensuchhunden der BRK-Rettungshundestaffel blieb die Suche in den abgesteckten Abschnitten ohne Erfolg. In der im Volkacher Feuerwehrhaus eingerichteten Führungsstelle wurden alle Informationen und der Livestream der Drohne auf einer interaktiven Lagekarte gebündelt, während Polizeistreifen parallel verschiedene Objekte in der Umgebung überprüften.

Da keine Person gefunden werden konnte, wurde die Suchaktion gegen ein Uhr nachts eingestellt. Die rund 30 ehrenamtlichen Kräfte der Volkacher Feuerwehr waren anschließend noch bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen und die Fahrzeuge zu reinigen.

3. Februar 2026

