Nach Hundebiss – Polizei sucht nach Hundehaltern

SCHWEINFURT – Am Sonntagabend wurde eine Fußgängerin von einem Hund in den rechten Unterschenkel gebissen. Die Polizei Schweinfurt sucht nun nach dem Pärchen, die mit ihrem Hund unterwegs waren und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, war eine Frau in der Hirschbergstraße spazieren, als ihr ein Pärchen mit einem Hund entgegenkam. Die 17-Jährige wollte an den Hundehaltern vorbeilaufen, als der Hund unmittelbar in ihren rechten Unterschenkel biss. Der Mann zog daraufhin an der Leine des Hundes, woraufhin dieser von der 17-Jährigen abließ.

Der Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 50 und 60 Jahre alt

Etwa 185 cm groß

Wenig Haare

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Ebenfalls zwischen 50 und 60 Jahre alt

Etwa 160cm groß, bei kräftiger Statur

Rote sehr kurze Haare

Die Polizei Schweinfurt hat in dem Fall die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bitten den Unbekannten oder Zeugen, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.