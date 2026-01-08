Nach Hundebiss – Polizei sucht nach Hundehalter
HASSFURT – Am Dienstagmittag wurde eine Joggerin von einem Hund in ihr Bein gebissen. Die Polizei Haßfurt sucht nun nach dem Halter des Hundes und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.
Am Dienstag, gegen 15:43 Uhr, joggte die 21-jährige Geschädigte auf dem Flurweg in Richtung Sylbach. Zu diesem Zeitpunkt gingen dort auch zwei Frauen mit insgesamt drei, nicht angeleinten Hunden spazieren.
Als die 21-Jährige an einem der Hunde vorbeilief, biss dieser ohne Vorwarnung zu und verletzte die junge Frau leicht am Bein.
Die beiden Hundehalterinnen entfernten sich im Anschluss. Durch den Biss wurde die Joggerin leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.
Die bislang unbekannten Hundehalterinnen können wie folgt beschrieben werden:
- Circa 50 Jahre alt
- Etwa 170 cm groß
- Kräftige Statur
- Kurze braune Haare
- Schwarze Winterjacke und graue Mütze
sowie
- Circa 50 Jahre
- Etwa 160 cm groß
- Normale Statur
- Haare zum Zopf gebunden
- Pink bis Lilafarbene Winterjacke und schwarze Mütze
Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet die Hundehalterinnen sowie unbeteiligte Zeugen die Hinweise zu den beiden Frauen geben können sich unter Tel. 09521/927-0 zu melden.
