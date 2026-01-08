Nach Hundebiss – Polizei sucht nach Hundehalter

HASSFURT – Am Dienstagmittag wurde eine Joggerin von einem Hund in ihr Bein gebissen. Die Polizei Haßfurt sucht nun nach dem Halter des Hundes und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Am Dienstag, gegen 15:43 Uhr, joggte die 21-jährige Geschädigte auf dem Flurweg in Richtung Sylbach. Zu diesem Zeitpunkt gingen dort auch zwei Frauen mit insgesamt drei, nicht angeleinten Hunden spazieren.

Als die 21-Jährige an einem der Hunde vorbeilief, biss dieser ohne Vorwarnung zu und verletzte die junge Frau leicht am Bein.

Die beiden Hundehalterinnen entfernten sich im Anschluss. Durch den Biss wurde die Joggerin leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Die bislang unbekannten Hundehalterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Circa 50 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Kräftige Statur

Kurze braune Haare

Schwarze Winterjacke und graue Mütze

sowie

Circa 50 Jahre

Etwa 160 cm groß

Normale Statur

Haare zum Zopf gebunden

Pink bis Lilafarbene Winterjacke und schwarze Mütze

Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet die Hundehalterinnen sowie unbeteiligte Zeugen die Hinweise zu den beiden Frauen geben können sich unter Tel. 09521/927-0 zu melden.