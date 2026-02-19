Nach Hundebiss: Polizei sucht Verantwortlichen und mögliche Zeugen

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Bereits Anfang Februar wurde eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund Gassi ging, von einem anderen Hund gebissen. Die Diensthundeführer der Polizei ermitteln zu dem unbekannten Tier samt Halter und wenden sich nun mit Fragen an die Bevölkerung.

Dem Sachstand nach war die 41-jährige Spaziergängerin am Montag, den 2. Februar gegen 08:30 Uhr mit ihrem Hund im Bereich Schäfereimühle / Naßmühlweg an einer dortigen Brücke spazieren. Hierbei ist ihr ein bislang unbekannter Hundehalter mit dazugehörigem Hund entgegengekommen. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs.

Im Zuge des Aufeinandertreffens hatten sich die Hunde offenbar zunächst beschnuppert. Der Hund des Mannes habe jedoch im weiteren Verlauf zunächst den Hund der Frau gebissen und dabei auch die 41-Jährige am Unterarm verletzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Der E-Scooter-Fahrer hat sich nach bisherigen Erkenntnissen im Anschluss mit seinem Hund in Richtung Naßmühlweg entfernt. Zu erkennen gab er sich nicht.

Die fachkundigen Hundeführer der Polizei Aschaffenburg haben nach Bekanntwerden des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen. Der gesuchte Mann ist noch immer unbekannt. Die Beamten wenden sich daher mit einer Personenbeschreibung an die Bevölkerung und bitten um Hinweise.

Der Mann war der Beschreibung zufolge:

Auf einem E-Scooter unterwegs

War zwischen 50 und 60 Jahre alt

Etwa 175 cm groß

Hatte helle Haut

Trug eine gelbe Jacke

Bei seinem Hund soll es sich um einen mittelgroßen Mischlingshund mit langem schwarzem Fell mit weißen Stellen gehandelt haben.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann oder das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei den Diensthundeführern der Polizei Aschaffenburg zu melden.