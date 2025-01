Nach körperlicher Auseinandersetzung – 21-Jähriger leicht verletzt – Zwei Tatverdächtige festgenommen

WÜRZBURG – Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, bei der ein 21-Jähriger leicht verletzt wurde. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren konnten festgenommen werden, während ein dritter Täter weiterhin flüchtig ist. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ablauf des Vorfalls

Der 21-Jährige wurde am Samstag gegen 00:30 Uhr in der Kaiserstraße von mehreren Männern verfolgt. Er flüchtete in eine Passage in der Theaterstraße, wo er von drei Tätern aufgehalten wurde. Die Gruppe forderte Bargeld, und als der Mann sich weigerte, schlugen ihn zwei der Angreifer mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Eichhornstraße.

Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt und kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch bald wieder verlassen.

Schnelle Festnahmen und weiterer Täter flüchtig

Die Polizei fahndete unmittelbar nach dem Überfall und konnte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren aus dem Landkreis Würzburg in der Nähe des Tatorts festnehmen. Nach Befragungen und Maßnahmen in der Dienststelle wurden die beiden entlassen, wobei der 17-Jährige in die Obhut seiner Mutter übergeben wurde.

Die Ermittlungen zur Identität des dritten flüchtigen Tatverdächtigen und dessen Beteiligung an der Tat dauern an.

Zeugenaufruf der Kripo Würzburg

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes übernommen und bittet um Mithilfe:

Wer hat am Samstag gegen 00:30 Uhr die Auseinandersetzung in der Theaterstraße beobachtet?

Wer hat in den Bereichen Kaiserstraße, Theaterstraße, Oberthürstraße oder Eichhornstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732.