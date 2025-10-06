Nach körperlicher Auseinandersetzung – Beamten beleidigt und Widerstand geleistet
BAD KISSINGEN – Am Samstagmittag kam es im Bereich des Bahnhofs in der Bahnhofsstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Deutsch-Russen und einem 45-jährigen Deutsch-Kasachen. Bei Eintreffen der Polizei baute sich der 43-jährige Mann in aggressiver Weise gegenüber den Beamten auf, beleidigte und bedrohte sie. Da er erheblichen Widerstand leistete, musste der Mann überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.
Der Vorfall der wechselseitigen Körperverletzung ereignete sich gegen 11:20 Uhr. Als die Polizisten eintrafen, zeigte sich der 43-Jährige sofort aggressiv gegenüber den Beamten. Da er sich nicht beruhigen ließ und Widerstand leistete, musste er zu Boden gebracht und fixiert werden. Alle Beteiligten blieben dabei unverletzt.
Gegen den Mann wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde eine Blutentnahme durchgeführt.
