Nach Körperverletzung betrunken geflüchtet
KARLSTADT / LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagmittag gerieten ein polnischer und ein slowakischer Staatsbürger im Bereich der Mainkaistraße zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits schlug einer der Männer dem anderen zweimal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde an der Lippe erlitt.
Der Täter flüchtete auf einem E-Scooter, konnte aber im Rahmen der Fahndung durch die Polizei gefunden werden. Da der Mann stark alkoholisiert war und ein Atemalkoholtest $3$ Promille ergab, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.
Er muss sich nun wegen Körperverletzung sowie wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.
