Nach Körperverletzung in der Innenstadt – Opfer aggressiv gegenüber Polizei

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Beamte der Polizei Aschaffenburg mussten am frühen Samstagmorgen zwei Frauen in Polizeigewahrsam nehmen, nachdem sich die beiden gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv verhalten hatten. Die Einsatzkräfte waren wegen eines lautstarken Streits in die Fußgängerzone gerufen worden.

Gegen 03:30 Uhr ging die Mitteilung über heftig streitenden Personen in der Sandgasse ein. Nach Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte aus der unklaren Lage heraus lediglich festgestellt werden, dass eine 43-jährige Deutsch-Amerikanerin eine Verletzung im Gesicht hatte, die ihr von einem unbekannten Mann zugefügt worden sein soll. Ihre 23-jährige deutsche Begleiterin gab ebenfalls an geschlagen worden zu sein. Offensichtliche Verletzungen hatte die Frau dem Sachstand nach jedoch nicht davongetragen.

Die eigentlichen beiden Opfer verhielten sich gegenüber den Polizisten im weiteren Verlauf derart unkooperativ und bedrohlich aggressiv, dass zum einen der Geschehensablauf nicht näher aufgeklärt werden konnte und sich die Einsatzkräfte gezwungen sahen, die ältere der beiden Frauen noch vor Ort in Gewahrsam zu nehmen.

Die 22-Jährige ist kurze Zeit später zu der Polizeidienststelle gekommen und hat sich weiter aufbrausend gezeigt. Einem Platzverweis ist die Dame nicht nachgekommen und musste in der Folge ebenfalls in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Dabei leistete die Frau Widerstand gegen die Polizisten, weshalb sie sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss.

Die beiden Frauen waren mit Werten von deutlich über einem Promille erheblich alkoholisiert und konnten erst nach einigen Stunden aus den Zellen entlassen werden.