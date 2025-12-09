Nach Kontrolle am Bahnhof – Person kurze Zeit später mit entwendetem Fahrrad festgestellt

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Eine kurz zuvor am Bahnhof kontrollierte Person konnte eine Streife der Bad Kissinger Polizei etwas später mit einem entwendeten E-Bike feststellen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Am Freitagabend, gegen 19:50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Kissingen einen 44-Jährigen am Bahnhof. Nach der Kontrolle wurde der Mann aus dem Raum Gößnitz wieder entlassen. Kurze Zeit später fiel den Beamten der Mann erneut auf. Jetzt war er jedoch im Besitz eines E-Bikes der Marke Canyon welches er bei der Kontrolle zuvor noch nicht mitführte.

Als er die Beamten entdeckte, versuchte er noch das Rad zu verstecken und in einen einfahrenden Zug zu steigen. Die Polizisten begleiteten den 44-Jährigen aus dem Zug und unterzogen ihn erneut einer Kontrolle. Da er keinen Eigentumsnachweis für das Rad erbringen konnte wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle transportiert. Hier wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schweren Fall verantworten.