Nach Küchenbrand – Eine Person leicht verletzt

LOHR A. MAIN, OT SACKENBACH – Ein Brand am Freitagvormittag hat einen hohen Sachschaden und eine leicht verletzte Bewohnerin zur Folge. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Die Mitteilung über den Brand im „Frührain“ ging am Freitag gegen 08:45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche bereits im Vollbrand und es war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die betagte Seniorin konnte das Haus glücklicherweise selbstständig verlassen.

Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin musste nach einer Erstbehandlung mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus.

Brandfahnder der Kripo Würzburg haben noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Sie versuchen nun die genaue Brandursache und auch die Schadenshöhe zur klären. Nach ersten Schätzungen dürfte diese im hohen fünfstelligen Bereich liegen.