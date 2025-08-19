Nach Ladendiebstählen in Rastanlage – Großkontrolle der Polizei – Ermittlungen eingeleitet

HAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Nachdem es auf der Rastanlage Gramschatzer Wald zu mehreren Diebstählen durch Personen einer Reisegruppe kam, führt die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried gemeinsam mit Einheiten der Bereitschaftspolizei und auch benachbarter Dienststellen derzeit eine Großkontrolle am Rasthof durch. Der Bereich der Rastanlage ist hierzu gegenwärtig noch gesperrt.

Am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, meldeten Angestellte der Tank- und Rastanlage Ladendiebstähle durch mehrere Fußballfans. Demnach hätten mehrere Personen Waren aus der Tankstelle entwendet. Die Polizei reagierte umgehend. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ist seither mit Einheiten der Bereitschaftspolizei und auch benachbarter Dienststellen im Einsatz und führt eine Großkontrolle von rund 200 vor Ort angetroffenen Personen aus der Fangruppierung durch. Ziel ist, die Ladendiebstähle aufzuklären und die Tatverdächtigen zu identifizieren.

Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ermittelt wegen des Verdachts von Diebstahlsdelikten. Die Anzahl der Delikte, wie auch der Beuteschaden ist Gegenstand der nun aufgenommenen Ermittlungen.