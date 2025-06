Nach Ladendiebstahl – aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Mann bei einem Diebstahl in einem Supermarkt erwischt und sorgte lautstark für Aufsehen. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann körperlich aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam.

Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Saalestraße bemerkten, wie der 30-Jährige zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol aus einem Regal nahm und anschließend den Markt ohne zu bezahlen verließ. Die Verantwortlichen stoppten den Mann und forderten ihn auf, in den Laden zurückzugehen. Nach aktuellem Sachstand schlug der Mann anschließend den 52-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht.

Die schnell eintreffende Polizei aus Bad Neustadt konnte den Mann unweit des Geschehens antreffen. Nachdem dieser auf die Beamten zunehmend aggressiv reagierte und diese fortlaufend beleidigte, musste der Mann zu Boden gebracht werden. Im Anschluss nahmen die Polizisten den 30-Jährigen mit zur Dienststelle und in Gewahrsam.

Gegen ihn wird nun neben dem Diebstahl, der Körperverletzung und Beleidigung auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.