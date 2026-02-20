Nach Ladendiebstahl: Aufmerksame Zeugen fotografieren Täterfahrzeug – 20-Jähriger festgenommen

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Dank des schnellen Handelns aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Mittwochvormittag einen 20-jährigen Ladendieb festnehmen, der zuvor in einem Supermarkt Kaffee im Wert von rund 60 Euro entwendet hatte.

Die Zeugen beobachteten die Tat in der Rexrothstraße, stellten den Mann zur Rede und fotografierten geistesgegenwärtig sein Fluchtfahrzeug inklusive Kennzeichen, als dieser das Weite suchte.

Gegen 08:40 Uhr hatte der junge Mann die Ware in seiner Umhängetasche verstaut und war trotz Konfrontation durch einen Zeugen und einen Mitarbeiter mit einem Kleintransporter davongefahren. Durch die umgehend übermittelten Informationen und das Foto des Kennzeichens konnte die Polizei das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung in Hafenlohr stoppen.

Das könnte Dich auch interessieren: Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Der 20-jährige polnische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht; ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.