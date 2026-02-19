Auto IU

Nach Ladendiebstahl: Aufmerksame Zeugen fotografieren Täterfahrzeug – 20-Jähriger festgenommen

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Nach Ladendiebstahl: Aufmerksame Zeugen fotografieren Täterfahrzeug – 20-Jähriger festgenommen
Bild von Welcome to All ! ツ auf Pixabay
Sparkasse

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Dank des schnellen Handelns aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Mittwochvormittag einen 20-jährigen Ladendieb festnehmen, der zuvor in einem Supermarkt Kaffee im Wert von rund 60 Euro entwendet hatte.

Die Zeugen beobachteten die Tat in der Rexrothstraße, stellten den Mann zur Rede und fotografierten geistesgegenwärtig sein Fluchtfahrzeug inklusive Kennzeichen, als dieser das Weite suchte.

Labus Kindertafel
Deine

Gegen 08:40 Uhr hatte der junge Mann die Ware in seiner Umhängetasche verstaut und war trotz Konfrontation durch einen Zeugen und einen Mitarbeiter mit einem Kleintransporter davongefahren. Durch die umgehend übermittelten Informationen und das Foto des Kennzeichens konnte die Polizei das Fahrzeug im Rahmen einer Fahndung in Hafenlohr stoppen.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Mehr

Der 20-jährige polnische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht; ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026

Mehr

Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

19. Februar 2026
ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

19. Februar 2026
Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

19. Februar 2026

Tierquälerei in den Hassbergen: 32 tote Geckos aufgefunden – Sie waren verhungert und verdurstet

19. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)