Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Zwei Männer wurden am Mittwoch auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl ertappt. Gegen einen der beiden wurde durch das Amtsgericht Würzburg Untersuchungshaft angeordnet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, wurden am Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, die beiden Tatverdächtigen, ein 34 Jahre alter Tscheche und ein 42 Jahre alter Deutscher, von einem Ladendetektiv beim Diebstahl in der Würzburger Innenstadt beobachtet. In einer Drogerie beim Grafeneckart nahmen sie mehrere Parfümflacons an sich und verließen dann das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv nahm sofort die Verfolgung der Männer auf, die wenig später von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnten.

Neben dem genannten Diebesgut konnte auch neuwertige Bekleidung aufgefunden werden, die nach derzeitigem Sachstand ebenfalls entwendet wurde.

Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die vorläufige Festnahme des 34-Jährigen aufrechterhalten und der Mann am Donnerstagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erließ der Richter Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen bereits am Mittwoch wieder entlassen. Aber er muss sich nun in dem Strafverfahren verantworten.