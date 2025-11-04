Nach Ladendiebstahl weiteres Diebesgut im Fahrzeug entdeckt – Polizei Gerolzhofen ermittelt zu weiteren Tatorten

GEROLZHOFEN, OT RÜGSHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – In einem Supermarkt konnten durch die Mitarbeiter zwei Ladendiebe festgestellt werden. Bei einer Überprüfung durch die Polizei konnte im Fahrzeug noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die Polizei Gerolzhofen sucht nun nach den weiteren Tatorten.

Am Montag, gegen 11:35 Uhr, bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Hauptstraße zwei männliche Personen, die mehrere Flaschen Alkoholika in einer Sporttasche verstauten. An der Kasse konnten die beiden Männer ihren Einkauf nicht bezahlen. Da davon ausgegangen werden musste, dass die beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 53 Jahren, die Alkoholika entwenden wollten, wurde die Polizei Gerolzhofen hinzugezogen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs der Tatverdächtigen konnten im Kofferraum noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um verschiedene Kosmetika sowie Handwerkzeuge.

Die Polizei Gerolzhofen ermittelt nun zu den weiteren möglichen Tatorten.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls verantworten.