Nach Ladendiebstahl zur Bewusstlosigkeit getrunken
PARTENSTEIN – Am Freitagmorgen entwendete ein 44-jähriger Mann in einem Supermarkt in Partenstein Zigaretten. Während das Personal die Polizei verständigte, trank der Ladendieb eine nicht bezahlte Flasche Wein aus und verlor anschließend das Bewusstsein. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Mann nicht mehr ansprechbar. Er wurde umgehend auf die Intensivstation des Krankenhauses in Lohr am Main verbracht. Da er keine Papiere bei sich trug, konnte seine Identität erst nach einem Schnellabgleich seiner Fingerabdrücke ermittelt werden.
Die Polizei stellte fest, dass der 44-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach seinem Erwachen wird er sich nun wegen des Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.
