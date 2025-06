Nach PKW-Diebstahl im Mai – Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

NIEDERWERRN – Bereits Mitte Mai wurde vor einem Wohnhaus im Unterbrunnen ein abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Durch intensive Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft konnte nun ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der 37-jährige Tatverdächtige hatte laut den Ermittlungen den Schlüssel des schwarzen VW Fox aus einer offenstehenden Haustür entwendet. Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde mit einem hohen dreistelligen Betrag beziffert. Zunächst fehlten konkrete Hinweise auf den Täter, weshalb das Auto zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Einen entscheidenden Hinweis lieferte schließlich eine aufmerksame Zeugin, die den Wagen Anfang Juni in einem Wendehammer am Oberwerrner Weg in EUERBACH entdeckte. Sie beobachtete, dass das Auto mehrfach bewegt und anschließend wieder abgestellt wurde.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen schließlich auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs an. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft SCHWEINFURT wurde der algerische Staatsbürger dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Kraftwagendiebstahls. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.