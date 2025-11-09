Nach polizeilichen Ermittlungen in Rottendorf wegen verletzter Person – 19-Jähriger fügte sich Verletzungen selbst bei

ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG – Wie bereits berichtet kam es am Samstagmittag im Bereich des Ostring zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine schwerverletzte Person aufgefunden wurde. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der 19-Jährige diese selbst zugefügt hat.

Aufgrund weiterer polizeilicher Ermittlungen und Hinweisen verdichtete sich die Annahme, dass der 19-jährige Mann sich eigenständig die Verletzungen mit einem Messer zugefügt hatte. Aufgrund der unklaren Lage wurde zunächst noch in alle Richtungen ermittelt. Eine Vielzahl von Polizei- und Rettungskräften waren vor Ort und sicherten den Bereich großräumig ab. Der Mann befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.