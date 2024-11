Nach räuberischem Diebstahl: Vorläufige Festnahme einer 39-Jährigen

BAD NEUSTADT / SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD; EBENHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Eine flüchtige Ladendiebin, die in Bad Neustadt mehrere Kleidungsstücke entwendet hatte, konnte im Bereich Ebenhausen festgenommen werden. Die anschließende Durchsuchung ihrer Wohnung förderte Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro zutage.

Diebstahl mit riskanter Flucht

Am Dienstag gegen 10:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in Bad Neustadt den Diebstahl und wollte die Täterin zur Rede stellen. Die 39-jährige Frau stieg jedoch in ihr Fahrzeug und flüchtete. Dabei gefährdete sie die Mitarbeiterin, die durch die enge Parksituation beinahe eingeklemmt worden wäre. Auf ihrer Flucht beschädigte die Täterin zudem ein anderes Fahrzeug, was zu einem Sachschaden von mehreren tausend Euro führte.

Festnahme und Fund von umfangreichem Diebesgut

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Stadtgebiet Bad Neustadt blieb zunächst erfolglos. Später konnte die Frau jedoch von einer Streife der Polizei Bad Kissingen an ihrer Wohnadresse in Ebenhausen aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stießen die Beamten auf umfangreiches Diebesgut im hohen fünfstelligen Bereich.

Ermittlungen laufen

Die Polizei Bad Neustadt / Saale ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Zusätzlich versuchen die Ermittler, die sichergestellten Kleidungsstücke weiteren Diebstählen zuzuordnen.