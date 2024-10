Nach Raub am Mittwochnachmittag – Schnelle Festnahme – Täter in Haft

Die Kripo Würzburg übernahm umgehend die Ermittlungen am Tatort. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen, eines 22-Jährigen aus Kitzingen. Dieser konnte in der Nacht zum Donnerstag an seinem Wohnort vorläufig festgenommen werden. Die geraubte Halskette wurde sichergestellt, und der Geschädigte identifizierte den Täter zweifelsfrei.

Der 22-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und wurde am Donnerstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes Untersuchungshaft an.

Zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, da der Tatverdächtige während der gesamten polizeilichen Maßnahmen sowie vor dem Amtsgericht die Einsatzkräfte massiv beleidigte.