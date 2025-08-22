Nach Raubdelikt Anfang August – Ermittlungserfolg durch Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei
HASSFURT – Zwei junge Männer im Alter von 16 Jahren wurden von der Polizei festgenommen, nachdem sie Anfang August in Haßfurt einen 22-Jährigen bedroht und körperlich angegangen haben sollen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Beide Tatverdächtige, die ohne Beute flüchteten, wurden nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ermittelt und in Untersuchungshaft genommen.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 7. August, gegen 22:00 Uhr in der Hofheimer Straße, im Bereich eines Pausenhofs. Die beiden mutmaßlichen Täter gingen den 22-Jährigen unvermittelt an. Hierbei sollen sie Pfefferspray und einen spitzen Gegenstand eingesetzt haben. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen vom Tatort. Der 22-jährige Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizei Haßfurt und umliegende Dienststellen leiteten unmittelbar nach dem Überfall eine intensive Fahndung ein. Bereits kurze Zeit später konnte ein 16-Jähriger aus einer Jugendgruppe heraus in der Breslauer Straße festgenommen werden. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes erlassen.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei, auch den zweiten Tatverdächtigen zu identifizieren. Gegen diesen ebenfalls 16-jährigen Jugendlichen wurde ein Haftbefehl erwirkt. Beide befinden sich seither in einer Jugendjustizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.
