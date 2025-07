Nach Raubüberfall auf Juweliergeschäft: Eine Tatverdächtige gefasst – Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiteren Tatverdächtigen – Belohnung ausgelobt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Die Ermittlungskommission „Schmuck“ der Kriminalpolizei Würzburg hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft nach intensiven Ermittlungen eine Tatverdächtige festgenommen. Diese befindet sich in Untersuchungshaft. Zwei weitere Tatverdächtige sind identifiziert, nach diesen wird nun auch öffentlich gefahndet. Eine Belohnung für Hinweise wurde ausgelobt.

Angestellte bedroht – Juweliergeschäft ausgeraubt

Wie bereits berichtet, kam es am Abend des 03. März 2025, zu einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Domstraße. Die Täter hatten dem Sachstand nach, eine Angestellte des Geschäfts im Bereich der Zeller Straße nach Ladenschluss bedroht und waren mit dieser zunächst zu einer weiteren Angestellten in der Innenstadt gegangen. Anschließend liefen sie demnach mit beiden Frauen nach Grombühl, um einen Zugangsschlüssel zu dem Geschäft zu erhalten. Mit den Frauen kehrten die Täter anschließend zu dem Juweliergeschäft zurück.

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die zunächst Unbekannten die Mitarbeiterinnen hier auf, ihnen Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. In dem Juwelier entwendeten die Männer hochwertige Uhren und Schmuckstücke im Wert eines hohen sechsstelligen Betrages. Die Täter verließen danach das Geschäft mit den Frauen und flüchteten im Bereich des Marktplatzes in Richtung Eichhornstraße. Die Angestellten des Geschäfts blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Fahndung am Tatabend und umfassende Ermittlungsschritte

Nach Eingang des Notrufs begaben sich umgehend mehrere Streifen in den Bereich, Polizisten kümmerten sich um die Angestellten und fahndeten nach den Tätern. Diese konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Noch am Abend des Tatgeschehens waren Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort, sicherten umfassend Spuren und führten Befragungen durch.

Die Kripo gründete am Tag nach der Tat eigens die Ermittlungskommission (EKO) „Schmuck“. Die Beamten werteten fortan eine Vielzahl an Spuren aus und sichteten auch Aufzeichnungen der polizeilichen Videoüberwachung. Zug um Zug ließen sich so Erkenntnisse zu einem möglichen Verlauf des Tatgeschehens und den Tatverdächtigen gewinnen.

Tatverdächtige identifiziert – Erste Festnahme in Belgien

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige schließlich identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte Haftbefehle für eine 53-jährige Frau, sowie zwei Männer im Alter von 55 und 58 Jahren. Im Zuge einer Kontrolle wurde die 53-Jährige in Belgien im Mai festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Verdächtige nach Deutschland ausgeliefert und dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Frau befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Öffentliche Fahndung nach zwei Tatverdächtigen – 5.000 Euro Belohnung ausgelobt

Mit gerichtlichem Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung suchen die Ermittler nun nach zwei Tatverdächtigen, deren Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt ist.

Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme der Täter führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.