Nach Raubüberfall auf Tankstelle – Schneller Ermittlungserfolg von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft – Tatverdächtiger in Haft

ASCHAFFENBURG – Ein schneller Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei: Nur drei Tage nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Innenstadt konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erwirkte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Raubüberfall auf Tankstelle in der Spessartstraße

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 21:50 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Tankstelle, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem ihm wenige Hundert Euro aus der Kasse übergeben wurden, flüchtete er zu Fuß. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.

Verdächtiger stellt sich der Polizei

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg führten schnell zu einem 20-jährigen Mann aus dem Raum Aschaffenburg. Als sich der Verdacht gegen ihn erhärtete, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl.

Offenbar unter dem Druck der Fahndung stellte sich der Verdächtige am Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Frankfurt am Main. Im Zuge der Vernehmung führte er die Ermittler zu dem am Tattag versteckten Messer, das als Beweismittel sichergestellt wurde. Anschließend überstellte die hessische Polizei den Mann an die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Am Freitagvormittag wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen schweren Raubes. Der 20-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.