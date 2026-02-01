Auto IU

Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen

Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen
EYRICHSHOF, LKR. HASSBERGE – Nach einem verheerenden Scheunenbrand am Freitagmorgen, bei dem hunderte Reifen verbrannten und ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstand, befindet sich ein 26-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dem Mann werden mehrere Fälle von Brandstiftung und Sachbeschädigung zur Last gelegt, weshalb er nach seiner vorläufigen Festnahme direkt einer Ermittlungsrichterin vorgeführt wurde.

Das Feuer war gegen 04:00 Uhr ausgebrochen und sorgte aufgrund der starken Rauchentwicklung für eine Warnung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war stundenlang im Einsatz, wobei ein Feuerwehrmann durch Rauchgase leicht verletzt wurde. Trotz der intensiven Löscharbeiten brannten das Gebäude und die gelagerten Reifen vollständig nieder.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt konnte noch vor Ort Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung sichern, die schließlich zur Festnahme des jungen Deutschen führten. Er wird nun verdächtigt, für insgesamt drei Brandstiftungen und weitere Straftaten verantwortlich zu sein. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt, um die Hintergründe der Taten vollständig aufzuklären.

