Nach Scheunenbrand: Keine Hinweise auf belastete Fische
HASSFURT – Nach dem Großbrand einer Scheune in Eyrichshof liegen nun die Untersuchungsergebnisse zur Schadstoffbelastung der umliegenden Gewässer vor. Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, konnten keine Hinweise auf belastete Fische im Mühlbach oder in der Baunach gefunden werden.
Nach dem Brand, bei dem unter anderem eingelagerte Reifen vernichtet wurden, bestand die Sorge, dass über das eingeleitete Löschwasser Schadstoffe in die nahegelegenen Gewässer gelangt sein könnten. Die Fischereifachberatung Unterfranken entnahm daraufhin Fischproben aus dem Mühlbach und der Baunach unterhalb der Brandstelle.
Unauffällige Ergebnisse des Landesamtes
Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersuchte die Proben auf potenzielle Schadstoffe. Die Ergebnisse fielen unauffällig aus. Demnach hatte die Einleitung des Löschwassers keine negativen Auswirkungen auf die Verzehrfähigkeit der Fische im betroffenen Gewässerbereich.
Abschluss der Arbeiten vor Ort
Parallel zu den Untersuchungen konnten auch die Maßnahmen direkt an der Brandstelle vorangetrieben werden. Die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten in Eyrichshof sind zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen, sodass die unmittelbaren Folgen des Großbrandes beseitigt sind.
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