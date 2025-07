Nach sexuellem Übergriff – Couragierte Helferin – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

GERBRUNN – In der Nacht zum Montag wurde eine 22-Jährige auf dem Weg mit dem Bus vom Würzburger Hauptbahnhof nach Gerbrunn sexuell belästigt.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelte intensiv und konnte schnell einen Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Haftbefehl gegen den 21-jährigen Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die 22-Jährige fuhr kurz nach Mitternacht mit dem Bus, als der Tatverdächtige in der Würzburger Innenstadt zusteigte und sich neben sie setzte. An einer Haltestelle in Gerbrunn stiegen beide aus, woraufhin der Mann der Frau folgte.

Während des weiteren Geschehens versuchte der Tatverdächtige, gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen vorzunehmen und hielt sie fest. Die couragierte 22-Jährige reagierte jedoch richtig, indem sie laut rief und an einer Haustür klingelte. Eine aufmerksame Hausbewohnerin erkannte die Situation, rief ebenfalls laut um Hilfe und alarmierte die Polizei. Daraufhin ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Würzburger Straße.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen und konnte nach Auswertung von Spuren schnell den 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach seiner Vorführung vor dem Haftrichter erging Haftbefehl, und der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.