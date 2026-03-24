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Nach Shitstorm: Keine Progress-Fahne am Verwaltungsgebäude in Gerolzhofen

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Nach Shitstorm: Keine Progress-Fahne am Verwaltungsgebäude in Gerolzhofen
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Eine kontroverse Debatte um die Beflaggung des Verwaltungsgebäudes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gerolzhofen im kommenden „Pride Month“ Juni hat ein Ende gefunden. Nachdem Bürgermeister Thorsten Wozniak zunächst seine persönliche Unterstützung für einen Bürgerantrag signalisiert hatte, wurde das Vorhaben im Gremium mehrheitlich abgelehnt.

Zuvor hatten mehrere Bürgerinnen und Bürger den Antrag gestellt, während des Aktionsmonats Juni die sogenannte Progress-Pride-Flagge am Dienstgebäude zu hissen. Diese Fahne gilt als Weiterentwicklung der klassischen Regenbogenfahne und soll ein Zeichen für die Sichtbarkeit, Toleranz und Akzeptanz queerer Menschen setzen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung protestieren.

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Bürgermeister Thorsten Wozniak hatte sich auf sozialen Netzwerken zunächst offen für das Anliegen gezeigt und betont, dass die Stadt für ein Miteinander stehe. Die Ankündigung löste jedoch einen regelrechten Shitstorm aus: In zahlreichen – teilweise bösartigen – Kommentaren wurde kritisiert, dass an öffentlichen Gebäuden ausschließlich amtliche Flaggen – wie die Bundes-, Landes- oder Stadtfahne – wehen sollten. Auch inhaltliche Vorbehalte gegen die Symbolik der Flagge wurden geäußert.

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Nach einer internen Beratung und Diskussion über das Anliegen der Bürger teilte Wozniak über Social-Media mit, dass der Antrag im zuständigen Gremium keine Mehrheit fand. Damit wird das Verwaltungsgebäude im Juni nicht mit der Progress-Fahne beflaggt. Der Bürgermeister rief angesichts der hitzigen Debatte zu mehr Gelassenheit und gegenseitigem Respekt auf.

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