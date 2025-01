Nach Streit in Obdachlosenunterkunft – Mann schwer verletzt

WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Samstagabend ereignete sich in einer Obdachlosenunterkunft in der Zellerau eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der ein 22-Jähriger schwere Verletzungen erlitt.

Meldung über Auseinandersetzung und Eintreffen der Polizei

Gegen 22:41 Uhr erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen körperlichen Streit in der Unterkunft. Mehrere Streifen der Würzburger Polizei fuhren umgehend zum Tatort. Dort fanden die Beamten zwei verletzte Männer vor: Ein 36-jähriger Marokkaner hatte Schnittverletzungen an der Hand, während ein 22-jähriger Somalier mit einer Stichverletzung im Brustbereich schwer verletzt war. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eskalation zwischen drei Männern

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zwischen den drei Männern zu einem Streit, der in körperliche Gewalt mündete. Die Hintergründe sowie die genauen Abläufe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Festnahme durch Spezialkräfte

Ein weiterer Mann, mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt, hatte sich nach dem Eintreffen der Polizei in seinem Zimmer verbarrikadiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet war, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen schließlich widerstandslos fest.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Sicherung von Spuren vor Ort wird der genaue Tathergang umfassend untersucht, um die Ursachen und Hintergründe der Auseinandersetzung aufzuklären.