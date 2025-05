Nach Streitigkeit – Mann erleidet Stichverletzungen – Tatverdächtiger durch Spezialeinsatzkommando festgenommen

SCHOLLBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagabend kam es in der Brunnenstraße in Schollbrunn zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren dort wohnhaften ukrainischen Männern, bei der ein 35-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Wohnhaus. Mehrere Streifenwagen rückten an. Vor Ort fanden die Beamten einen 35-jährigen Mann mit Stichverletzungen vor, der notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zunächst drei Männer auf den 35-Jährigen eingewirkt haben, bevor der 31-jährige Haupttatverdächtige mit einem Messer zustach.

Die Polizei konnte zwei mutmaßlich beteiligte Männer im Alter von 36 und 37 Jahren schnell festnehmen. Der 31-jährige Ukrainer flüchtete in seine Wohnung und wurde gegen 01:00 Uhr von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) widerstandslos festgenommen.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort, unterstützt von Kollegen aus Baden-Württemberg. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat.