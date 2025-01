Nach Täterfestnahme gabe es trotzdem einen erneuten Feuerlöschervorfall in Karlstadter Tiefgarage

KARLSTADT/LKR. MAIN-SPESSART – Nachdem am Mittwoch (22.01.) zwei Jugendliche als Täter einer Sachbeschädigungsserie in der Karlstadter Tiefgarage ermittelt und vorläufig festgenommen worden waren, ereignete sich in den frühen Freitagmorgenstunden (24.01.) ein weiterer Vorfall in derselben Tiefgarage.

Im Zeitraum zwischen 02:00 und 04:30 Uhr entleerten die Täter zwei Feuerlöscher, wodurch der Boden der Tiefgarage sowie mehrere Fahrzeuge erheblich verunreinigt wurden. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Karlstadt hat in diesem Zusammenhang erneut Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/97410 bei der Polizei Karlstadt zu melden.