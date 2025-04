Nach tätlichem Angriff: Polizeibeamter schwer verletzt – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / ZELLERAU. Im Umfeld des Frühjahrsvolksfests wurden am 11. April zwei Polizeibeamte angegriffen, als die beiden eine größere Personengruppe kontrollieren wollten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten die Bevölkerung nicht nur um Hinweise, sondern auch um Bilder und Videos zu der Tat.

Kontrolle einer Personengruppe – Polizeibeamter schwer verletzt

Wie bereits berichtet, sollte am Freitag, den 11. April, gegen 23:30 Uhr, eine Personengruppe auf dem Frühjahrsvolksfest kontrolliert werden. Grund hierfür war eine vorausgegangene Streitigkeit zwischen der Gruppe und anderen Festbesuchern. Während der Kontrolle schlug ein 27-Jähriger, dem aktuellen Sachstand nach, unvermittelt auf einen der Beamten ein und verletzten diesen hierbei im Gesicht schwer. Der Polizist erlitt hierdurch mehrere Knochenbrüche. Sein Streifenpartner wurde ebenfalls attackiert und trug leichte Verletzungen davon.

Ermittlungen der Polizei – Fragen an die Bevölkerung

Noch am selben Abend konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 27 Jahren ermittelt werden. Sie hatten sich im Zuge der Fahndungsmaßnahmen bei der Polizei gestellt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen geben?

Wer hat die Flucht der Täter oder einer Personengruppe beobachten können?

Gibt es Dashcam-Aufzeichnungen von Fahrzeugen die auf dem Parkplatz Talavera geparkt haben? Hier ist besonders der Zeitraum vom 11.04.2025 23:00 Uhr – 12.04.2025 01:00 Uhr wichtig

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach, parkte unmittelbar in der Nähe des Tatorts ein schwarzer Tesla. Insbesondere die Aufzeichnungen dieses Fahrzeugs könnten erheblich zur Aufklärung der Tat beitragen.

Medien-Upload-Portal geschaltet

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens am Freitag bzw. in der Nacht zum Samstag auf dem Frühjahrsvolksfest gemacht haben, bittet die Polizei darum, diese über ein Upload-Portal zur Verfügung zu stellen. Dies kann auch anonym erfolgen:

Weblink: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fmedienupload-portal03.polizei.bayern.de%2F