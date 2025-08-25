Nach tödlichem Verkehrsunfall am 17. August auf der B19 ist nun auch die Beifahrerin verstorben

BÜTTHARD, LKR. WÜRZBURG – Am 17. August kam es auf der B19 zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unfall kamen bisher zwei Personen ums Leben und eine Vielzahl wurden verletzt. Nun erlag auch eine dritte Insassin aus dem VW ihren schweren Verletzungen.

Unfall am 17. August

Wie bereits berichtet fuhr der 82-Jährige von Tiefenthal kommend in Richtung der Abzweigung zur B19. Hierbei übersah er dem Sachstand nach einen auf der Bundesstraße fahrenden Seat. Dessen 27-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und touchierte den VW des Senioren auf Höhe der Fahrertür. Ein nachfolgender Mercedes fuhr ebenfalls noch auf die beiden Unfallfahrzeuge auf.

82-Jähriger und 84-Jähriger verstorben

Für den 82-jährigen Senioren kam tragischerweise jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Ein 84-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er am nächsten Tag ebenfalls an seinen schweren Verletzungen erlag.

Weitere 84-jährige Mitfahrerin verstorben

Eine 84-jährige Beifahrerin welche nach dem Unfall schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, erlag wenige Tage nach dem Unfall ebenfalls ihren Verletzungen.