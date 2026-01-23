Nach Überfall auf einen 90-Jährigen – Polizei verteilt Flyer in Briefkästen
MAINBERNHEIM / LKR. KITZINGEN – Nach dem brutalen Überfall auf einen 90-jährigen Rentner am 28. November intensiviert die Kriminalpolizei Würzburg ihre Suche nach den Tätern und hat am Freitagmorgen eine großflächige Flyer-Aktion im Ortsgebiet durchgeführt. Die Ermittler der eigens eingerichteten Kommission gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass es sich um einen Täter mit regionalem Bezug handeln könnte. Um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu sammeln, wurden gezielt Anwohner im Bereich „Am Oberen Bühl“ und der näheren Umgebung über den aktuellen Stand informiert und um Mithilfe gebeten.
Neben der Auswertung zahlreicher gesicherter Spuren setzt die Kriminalpolizei nun verstärkt auf digitale Beweismittel und hat hierfür ein spezielles Medienupload-Portal eingerichtet. Über die Adresse https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fmedienupload-portal03.polizei.bayern.de%2F können Bürgerinnen und Bürger unkompliziert Handyfotos, Videos von privaten Überwachungskameras oder Aufzeichnungen von Dashcams zur Verfügung stellen. Besonders Aufnahmen aus der Tatnacht sowie den Tagen unmittelbar davor sind für die Ermittlungskommission von großer Bedeutung, um mögliche Ausspähversuche oder Fluchtbewegungen zu rekonstruieren.
Die Polizei bittet weiterhin dringend um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im relevanten Zeitraum im Bereich Mainbernheim aufgefallen sind. Jede Beobachtung, auch wenn sie zunächst unbedeutend erscheinen mag, kann für die Klärung des Falls entscheidend sein. Sachdienliche Informationen nimmt die Kriminalpolizei Würzburg jederzeit unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

