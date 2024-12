Nach Überfall in Wiesentheid – Schnelle Festnahme von zwei Jugendlichen

WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN – Zwei Jugendliche haben am Montagabend einen 16-Jährigen bedroht und Kleidung von ihm erbeutet. Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten durch die Kitzinger Polizei schnell festgenommen werden. Sie stehen nun im Fokus mehrerer Strafverfahren.

Überfall unter Jugendlichen

Gegen 18:45 Uhr stiegen die drei Jugendlichen, die sich teils persönlich kannten, gemeinsam am Landschulheim aus einem Linienbus. Anschließend hielten sie sich auf einer Grünfläche im Bereich der Straße „Altenschönbacher Weg“ auf. Als einer der Jugendlichen sich von den anderen verabschieden wollte, bedrohten ihn die beiden mit einer Pistole und einem Messer und forderten Bargeld. Da der Bedrohte kein Bargeld bei sich hatte, musste er seine Jacke und Tasche aushändigen. Aus der Tasche entnahmen die Täter weitere Kleidungsstücke, bevor sie die Flucht ergriffen.

Intensive Fahndung führt zu Festnahmen

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Überfall eine großangelegte Fahndung ein. Bereits kurze Zeit später konnten die beiden 16-Jährigen aus dem Landkreis Kitzingen auf einem Radweg in Wiesentheid mitsamt der Beute festgenommen werden. Die mutmaßlichen Tatmittel, ein Messer und eine Luftpistole, wurden sichergestellt. Keine der Pistolen war erlaubnispflichtig, und beide Jugendlichen hatten zusätzlich Cannabis im zweistelligen Grammbereich bei sich, das ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Ermittlungen und Maßnahmen

Da die Jugendlichen vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurde ihnen in der Kitzinger Dienststelle Blut entnommen. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die 16-Jährigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft an ihre Eltern übergeben.

Strafverfahren eingeleitet

Die beiden Jugendlichen sehen sich nun mit Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz konfrontiert.