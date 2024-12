Nach Unfall davongefahren und 5.000 Euro Schaden hinterlassen

KARSBACH – Unfall mit Fahrerflucht auf der Staatsstraße 2303

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, war ein junger Mann mit seinem Dacia auf der Staatsstraße 2303 von Karsbach in Richtung Gemünden unterwegs. Ein VW, der ursprünglich von der B27 kam, bog unvermittelt aus einer Seitenstraße nach links in die Staatsstraße ein, um ebenfalls in Richtung Gemünden zu fahren.

Der Daciafahrer musste eine Vollbremsung einleiten, geriet von der Fahrbahn ab und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gemünden fort, ohne anzuhalten.

Ermittlung des Verursachers

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte der Polizei später Hinweise zum flüchtigen VW geben. Dank dieser Informationen konnte eine Polizeistreife den Unfallverursacher wenig später ausfindig machen. Laut seinen ersten Angaben habe er das Unfallgeschehen nicht bemerkt.

Der Sachschaden am Dacia wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.