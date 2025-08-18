Nach Unfallflucht im Juli ermittelt die Miltenberger Polizei – Drei Jugendliche als wichtige Zeugen gesucht

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG – Nach einer Unfallflucht am Abend des 10. Juli laufen die Ermittlungen der Miltenberger Polizei weiter. Im Zuge dessen wurde bekannt, dass zum Tatzeitpunkt drei Jugendliche den Unfall beobachtet haben müssen.

Unfall am 10. Juli

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 10. Juli, gegen etwa 18.30 Uhr. Eine 68-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von der Friedensstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei wurde sie von einem silbernen/grauen Kombi touchiert, der von einer älteren Frau gesteuert wurde.

Ermittlungen der Miltenberger Polizei

Die Miltenberger Polizei hat im Nachgang die Ermittlungen zu dem Verursacherfahrzeug aufgenommen. Diese führten bislang noch nicht zu einer Klärung des Unfalls. Jedoch wurde im Rahmen der durchgeführten Vernehmungen bekannt, dass sich zum Unfallzeitpunkt drei Jugendliche in einem dortigen Schnellrestaurant befunden haben und möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.