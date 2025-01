Nach Unfallflucht wird ein blauer BMW gesucht

Der geschädigte Pkw war zum Zeitpunkt der späteren Unfallaufnahme nicht mehr am Unfallort. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein neueres Modell eines dunkelblauen BMW, das an der linken hinteren Fahrzeugseite starke Beschädigungen aufweisen dürfte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet den Geschädigten sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise geben können.