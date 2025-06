Nach verbaler Auseinandersetzung in Gerolzhofen: 17-Jähriger leistet Widerstand und wird überwältigt

GEROLZHOFEN – Am Freitagabend kam es an einer Tankstelle in der Kolpingstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem es gegen 20:50 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Passanten alarmierten daraufhin die Polizei Gerolzhofen.

Beim Eintreffen der Streife flüchtete ein 17-jähriger Tatverdächtiger zunächst zu Fuß, konnte jedoch kurz darauf durch die Beamten gestellt werden. Der junge Mann zeigte sich äußerst aggressiv und ließ sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen. In der Folge kam es zu heftigem Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Der 17-Jährige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei schlug er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Ihm droht nun ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.